شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يزور الإسماعيلية ويشترى المانجو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى، كريستيان برجر مدينة الإسماعيلية اليوم، حيث استقبله المحافظ شريف بشارة ورئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بترحيب حار.





كريسيتان برجر بيشترى المانجو



كما زار الأنفاق الجديدة أسفل القناة، وفى طريق العودة إلى القاهرة اشترى بعضًا من المانجو الشهير فى الإسماعيلية.

وكان السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، قد قدم أوراق اعتماده للرئيس عبد الفتاح السيسى، سبتمبر الماضى، سافر بعدها إلى عدد من محافظات مصر ليتعرف عليها.



كريستيان برجر مع السيوس

وقال برجر بهذه المناسبة: يشرفنى أن أكون سفيرا للاتحاد الأوروبي لدى مصر، أم الدنيا، وأن أقدم تحياتى القلبية واحترامى العميق للمصريين. الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين وثيقين ويتمتعان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية في العديد من المجالات، الاتحاد الأوروبى هو أكبر شريك تجارى لمصر والمستثمر الأجنبى المباشر الأول.

يذكرأن قبل قدوم كريستيان برجر إلى مصر، عمل سفيرا ورئيسا لوفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا في الفترة من 2016 إلى 2020، وسفيرا في تركمانستان، وشغل من عام 2011 إلى 2016 منصب نائب مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجى الأوروبى فى بروكسل، ومن 2008 إلى 2011 كان ممثلا للاتحاد الأوروبى، كرئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى القدس.





كريتسيان برجر



وشغل فى الفترة من 2006 إلى 2008، منصب مدير وحدة الاستجابة للأزمات وبناء السلام بالمفوضية الأوروبية، كما عمل من 2005 إلى 2006 ممثلا للاتحاد الأوروبي لدى المبعوث الخاص للجنة الرباعية للشرق الأوسط (جيمس ولفنسون)؛ حيث عمل بشكل رئيسى على اتفاق رفح (معبر الحدود بين مصر وغزة).

انضم كريستيان برجر إلى المؤسسات الأوروبية في عام 1997، فى البداية كان مسؤولا عن العلاقات مع سوريا، ثم مستشارا سياسيا لقضايا الشرق الأوسط. وعمل في مناصب سابقة مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بفيينا، والأمم المتحدة في سوريا (يوندوف)، وغزة والقدس (أونروا).

كريستيان برجر مواطن نمساوى، متزوج ولديه طفلان، وهو حاصل على درجات أكاديمية فى القانون من جامعتي فيينا ولندن.