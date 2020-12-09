شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: نعمل على إنهاء تنمية الألف قرية.. وتوجيهات رئاسية بالإسراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ولاء الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن مشروع تنمية الألف قرية ضمن المبادرة يتعمل على قدم وساق، مشيراً إلى أن وهناك توجيهات رئاسية بسرعة الانتهاء منها، وكذلك توجيهات من رئيس الوزراء بضرورة التنسيق مع كافة الوزارات.

وأضاف ولاء، خلا مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم محمد شردى، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن المبادرة تعمل حالياً في حوالي 375 قرية من خلال دعم البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، كما أن هناك تدخلات تشمل التنمية الاقتصادية من توفير فرص عمل وإقامة مشروعات.

وأكمل مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن هناك تدخلات تستهدف الفئات الأولي بالرعاية من إنشاء منازل، قائلا:" نزيد من التدخلات لكى نحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، الانتهاء من الألف قرية سيكون فى وقت قريب بسبب توجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء".