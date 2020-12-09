شكرا لقرائتكم خبر عن رواد تويتر ينعون وفاة الدكتور نبيل فاروق: تربينا على كتاباته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الحزن الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة تويتر، بعد وفاة الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمه قلبية.

وتحول موقع تويتر إلى دفتر تعازى لتقديم العزاء فى وفاة الدكتور نبيل فاروق، ودشن رواد تويتر هاشتاج نبيل فاروق، لنعيه وتقديم التعازى فى وفاته.

وقال أحد المغردين:"الساعات والأيام تغتال ذكريات الطفولة واحدة تلو الأخري، رحم الله دكتور نبيل فاروق وأسكنه فسيح جناته"، وغرد آخر :" وداعاً نبيل فاروق، ووداعاً أحد الذين تربينا على كتاباته و رواياتهم و كتبهم و قصصه، وداعاً أحد الملهمين في جيلنا على مدار الخمسة عشرين عاماً الماضية، وداعاً رجل المستحيل، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الهاشتاج

وغرد آخر:" وداعاً دكتور نبيل فاروق.. رجل المستحيل يصل إلى محطته الأخيرة"، وغرد مدون آخر :" رحمة الله عليك نبيل فاروق ياما جمعتنا بشخصياتك المتنوعة بأرض خيال، ربنا يرحمك ويلطف بيك، تعازى للجميع المحبين لدكتور الأديب نبيل فاروق ولأهله وأصحابه"، وقال آخر :"رحمة الله تعالي عليك بقدر ما أمتعتنا و تربينا علي رواياتك، وداعًا رجل المستحيل".



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وتوفي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمه قلبية، اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تكون صلاة الجنازة غدا الخميس في مسجد طلعت مصطفى بالرحاب.



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وكتبت ريهام ابنة الدكتور نبيل فاروق عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، مساء اليوم :"توفي الي رحمة الله تعالى والدي حبيبى الدكتور، نبيل فاروق رمضان.. إثر أزمة قلبية... نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته و يغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين".