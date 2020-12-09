شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر وفرنسا معا ضد الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: الرئيس السيسى فى حوار الحسم من باريس مع «لوفيجارو»: مصر وفرنسا معا ضد الإرهاب.. يجب معاقبة ممولى الإرهاب.



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