شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إسبانيا بالقاهرة: الأفلام طريقة رائعة لتعلم اللغة ومصر رائدة فى هذه الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رامون خيل كاسارس، سفير إسبانيا بالقاهرة، إن الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، طرق رائعة لتعلم اللغة وتمثل كذلك صناعة مهمة، وتعى مصر جيدًا هذه الصناعة وهى الرائدة في العالم العربي.

وأشار فى حفل افتتاح أسبوع الفيلم الأيبيروأمريكى الثامن في القاهرة بمشاركة عدد من السفارات الأيبيروأمريكية فى مصر، إلى إنه وعلى مدار 7 إصدارات سابقة من المهرجان، كنا أيضًا نمثل سفراء للسينما "بالإسبانية" و"بالبرتغالية"، والتى تحظى بشعبية كبيرة بين المصريين الشباب وكذلك الكبار.

وقال كارساس: أردنا الحفاظ على هذا المجهود في هذه الأوقات الصعبة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تحتمها علينا الظروف، وستكون نسبة الإشغال في قاعات السينما 50%، وسيكون استخدام الكمامات إلزاميًا وسنحافظ على المسافة الآمنة.

وعلى الرغم من هذه العوائق المنطقية، أكد سفير إسبانيا أنه من الضرورى، خاصة فى هذا الوقت الراهن، أن نحافظ على التزامنا تجاه صناع ومبدعي السينما الأيبيروأمريكية، والمتابعين لهم في مصر، وكذلك التزامنا تجاه طلاب لغتنا وثقافتنا.