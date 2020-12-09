شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع وزارة التجارة.. «مستقبل صناعة الجلود» في ورشة عمل بالأكاديمية البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع كلية النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ورشة عمل اليوم بعنوان «التوجهات المستقبلية في دباغة وصناعة الجلود»، في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020.

من جانبه، أكد اللواء حافظ محمود حسن، مساعد وزير التجارة والصناعه للشؤون المالية والإدارية، أهمية صناعة الجلود في مصر وتأثيرها على النهوض بالإقتصاد وأنها تساعد على الربط بين الجامعات والشركات في قطاع الجلود والذي من شأنه تعزيز الإبتكار وتصنيع منتجات ذات جودة عالية، فضلاً عن زيادة التعاون بين جامعات الاتحاد الأوروبي والأردن ومصر وشركات الجلود.

فيما ألقت المهندسة عايدة زايد مديرة مركز تكنولوجيا الجلود الضوء على دور المركز في هذا المشروع .

يشار إلى أنه تم البدء بتنفيد المشروع عام 2017 وعلي مدى 3 سنوات وذلك للإستفادة من خبرة شركاء الاتحاد الأوروبي في مجال الخدمات المتخصصة لقطاع الجلود، وقد تم تأسيس عدد 2 مركز متخصص بمصر إحداهما بالأكاديمية العربية تحت قيادة عميد مجمع خدمة الصناعة الدكتور عصام البكل ودكتور أحمد شعير مدير معهد الدراسات التقنية والمهنية، والآخر بجامعة جنوب الوادي. بالإضافة إلى عدد 2 مركز بالأردن بجامعة الأردن للعلوم والكنولوجيا، والآخر بجامعة البلقان.