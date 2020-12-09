شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات على 175 مترا من أملاك الري في أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالأقصر، حملة لإزالة تعدي بالبناء على أرض أملاك الري. وقال العميد عبدالله عاشور، رئيس المدينة، إن مساحة حالة التعدي بلغت 175 م٢ وتم إزالة الحالة في المهد وفك الشده الخشبية. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة التعديات على 175 مترا من أملاك الري في أرمنت غرب الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.