شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب سياحة مطروح في زيارة علمية للمواقع الأثرية في الساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، الأربعاء، الموافق التاسع من ديسمبر 2020، إن قسم الإدارة السياحية والتراث الحضاري بكلية السياحة والفنادق، نظم زيارة علمية للمواقع الأثرية بالساحل الشمالي.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان، الأربعاء، أن الزيارة شملت تفقد المتحف الحربي بالعلمين، حيث تعرف الطلاب على تاريخ إنشاء المتحف، القاعات الرئيسية، العرض المكشوف، كما قاموا بزيارة مقابر الكومنولث التي تضم رفات ضحايا الحرب العالمية الثانية.

وأشار النجار إلى أن الطلاب تفقدوا بعض المواقع الأثرية على طريق الساحل الشمالي الغربي، بهدف التعرف على المناطق الدينية التي تعود للعصر اليوناني الروماني.

وفي نهاية الزيارة تقدم الطلاب بخالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة، لتوفيرها كافة الإمكانات التي تمكنهم من تطبيق الجانب العملي للمقررات الدراسية المتخصصة.

جدير بالذكر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا لجميع المشاركين بالزيارة، من ارتداء الكمامات الطبية، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، التهوية الجيدة.