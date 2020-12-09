شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر: مكافحة الفساد في مصر حظيت بإشادة الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمن المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، الخطوات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مرحلتها الأولى في ديسمبر 2014 ومرحلتها الثانية ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ وهي الاستراتيجية التي جعلت مصر تحظي بإشادة الأمم المتحدة نتيجة جهودها في مكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وأكد المحافظ، في بيان، الأربعاء، أن مصر نجحت في تحقيق العديد من أهداف استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد، مما كان له الأثر في الحد من الفساد حيث تم تفعيل عمل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالاضافة إلى ما اتخذته هيئة الرقابة الادارية من اجراءات متمثلة في الحملات الدعائية وتوعية المواطنين بمواجهة الفساد لينعكس ذلك في استكمال العمل في برامج تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمعدلات الاداء وتحسينها واسراع وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ الأقصر مع اللواء محمد مدحت رئيس فرع هيئة الرقابة الادارية بمحافظة الأقصر وقيادات الهيئة بديوان عام محافظة الأقصر حيث قدم المحافظ التهاني لقيادات واعضاء الهيئة واهداهم درع المحافظة. وعلي هامش اللقاء عقد المحافظ مع رئيس فرع الهيئة بالمحافظة اجتماعاً لبحث عناصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطط المحافظة للتصدي للفساد ومكافحته، وذلك بحضور محمد عبدالقادر نائب المحافظ ومحمد عبدالفتاح، سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورؤساء المدن وممثليهم ورؤساء الادارات الهندسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على التأكيد على تضافر جهود الدولة والمجتمع للعمل على دعم جهود مكافحة الفساد وتطبيق مفهوم الحوكمة وتقديم الدعم الكامل للأجهزة الرقابية، والتي يحتاج المجتمع المصري لدورها والتنسيق بين الأجهزة الرقابية إعمالا لمواد الدستور المصري في هذا الصدد بما يحقق الصالح العام ورضا المواطن. ونوه المحافظ إلى أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق المسئولين ورؤساء المدن في ظل التحديات التي يواجهها الوطن.

وشدد على ضرورة إيلاء الأولوية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والارتقاء بمستواها بشكل مستمر والتحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن، والاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدي، بالإضافة إلى دراسة كافة التفاصيل للوقوف على جميع جوانب العمل في كل جهة، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها.