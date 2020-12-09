شكرا لقرائتكم خبر عن داعية: صاحب الوقف سيكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ كارم الفقي، الداعية الإسلامي، إن الله يعطي على الحسنة عشر، وعلى العشر مئة، والله يضاعف لمن يشاء، مشددًا على ضرورة أن يقوم المسلم بإخراج الصدقة مما يأكل، لأن جزاء هذا مضاعف أكثر من اخراج الصدقة، مما تبقى من الاكل.

وتابع «الفقي»، خلال حواره مع الإعلامية نشوى مصطفى ببرنامج «بنت البلد»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن كل أبواب الصدقة فيها خير، لافتَا إلى أنا لصدقة العادية مثل التصدق بطعام أو بإخراج بعض الأموال، فسيكون في ظل الصدقة يوم القيامة.

ولفت إلى أن الصدقة الدائمة المقصود بها الوقف الآن هي التي تنفع الناس كل يوم فسيكون صاحبها في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، لأن الوقف الدائم ينفع الكثير من الاجيال بدون انقطاع.

وأشار إلى أن المسلم عليه أن لا ينسى نصيبه عند الله يوم القيامة، لافتَا إلى أن العطاء دائم النفع، فقليل دائم خير من كثير منقطع، مشددًا على ضرورة الانفاق والتصدق على الفقراء.