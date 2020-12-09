شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 5 أفدنة أملاك دولة شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفذت الوحدة المحلية لقرية المدامود بحري بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أعمال إزلة فى المهد لتعدي على أرض أملاك الدولة بمساحة 5 أفدنة قبل البدء في زراعتها. جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الاقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم والمتابعة الدورية لاراضى أملاك الدولة والتصدى للتعديات وازالتها اولا باول. فى سياق متصل تم الانتهاء من رفع الإحداثيات لإنشاء مشروع عمراني على نظام الاسمرات ملاصق لمدينة الشمس ونطاق قرية المدامود بحري التابعة لمركز ومدينة الزينية . الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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