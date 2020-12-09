شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير بـ«إعلام القاهرة».. المصريون مهتمون بالقراءات الخفيفة والبعد uk «المتعمقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت الصحفية مروة حسونة على درجة الماجستير في الاعلام من كلية الاعلام جامعة القاهرة في رسالة تحت عنوان «اتجاهات النخب المصرية نحو مستقبل دور الإنترنت في تشكيل مجتمع المعرفة» مصر 2025، وذلك تحت إشراف الدكتورة عواطف عبدالرحمن أستاذة الصحافة، وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتور محمود علم الدين أستاذة الصحافة، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق ورئيس مركز بصيرة لبحوث الرأى العام.

وأكدت النتائج العامة للدراسة، على أن الفجوة المعرفية تعيق تشكيل مجتمع المعرفة المصري وتعيق ايضاَ التقدم في كافة المجالات العلمية والتكنولوجية وتعمل على استيراد المعرفة بدلا من تنميتها محليا، فلابد من توطين المعرفة محلياً من خلال تشجيع علماء مصر على تنمية المعرفة وتوظيفها داخل مصر.

أشارت النتائج أيضاً إلى اهتمام المصريون بالقراءات الخفيفة والبعد عن القراءات المتعمقة الخاصة بخطوات الدولة نحو تشكيل مجتمع معرفة بإستخدام التكنولوجيا الحديثة لإنتاج المعرفة.

وحرص الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة علي ارسال باقة ورد إهداء للباحثة خلال جلسة المناقشة.