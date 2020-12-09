شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الامتحانات الإلكترونية للثانوى العام فقط وباقى الصفوف ورقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، إضافة إلى تأكيد وزير التربية والتعليم أن الامتحانات الإلكترونية للثانوى العام فقط وباقى الصفوف ورقيا، والاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ووفاة الدكتور نبيل فاروق إثر أزمة قلبية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..السيسى يلتقى رئيس شركة داسو للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية

أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل اليوم بمقر إقامته فى باريس إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذى لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية".





رئيس الوزراء باحتفال اليوم العالمى لمكافحة الفساد: توجيهات من الرئيس بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة.. وجهود مكافحة الفساد لن تُؤتَى ثمارها إلا من خلال مواطن مدرك يدعم مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هيئة الرقابة الإدارية، الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث كان في استقباله الوزير حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.





رئيس هيئة الرقابة الإدارية: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حققت نجاحات عديدة

وجه الوزير حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمشاركته فى الاحتفال الذى تنظمه الهيئة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة اليوم العالمى بمكافحة الفساد.

خالد صلاح على هامش مؤتمر الرقابة الإدارية: دور الهيئة تجاوز مواجهة الفساد إلى حماية التنمية.. الجنود المجهولون يرسخون مسيرة النزاهة.. مصر تقف صفا واحدا ضد الفساد.. وشكرا للهيئة وللرئيس السيسى مُطلق تلك الطاقات

أشاد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، بالقيم التى أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمل فى كل أروقة الدولة، وبدور هيئة الرقابة الإدارية فى التصدى للفساد وتعزيز حالة النزاهة ودعم مسيرة البناء والتنمية.

20 رسالة حاسمة من السيسى خلال 72 ساعة بباريس.. الرئيس يكشف خطورة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان.. ويؤكد: دفعنا ثمنا باهظا لمواجهة العنف ويجب محاسبة مموليه.. وندعو للعمل المشترك لنشر قيم التسامح والاعتدال

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس عددا من الرسائل الهامة والحاسمة التي أبرزتها وسائل الإعلام العربية والأجنبية، وذلك لما تحمله هذه الرسائل من رد على شواغل دول العالم من عدة القضايا ، أبرزها مكافحة الإرهاب والممارسات غير المشروعة لتنظيمات تروج لأفكار أيديولوجية خطيرة.





مسودة بيان الاتحاد الأوروبى تتضمن فرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب بالمتوسط

أفاد بيان أعده زعماء الاتحاد الأوروبى، للموافقة عليه فى قمتهم المقررة غدا الخميس، بأن الاتحاد سيفرض عقوبات على المزيد من الأتراك والشركات التركية المسؤولة عن أعمال التنقيب فى المياه المتنازع عليها فى البحر المتوسط.

السكة الحديد: 5 إصابات بسبب تصادم قطار المنصورة ولجنة فنية للتحقيق بالحادث

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء تدفيع قطار 213 ركاب المنصورة ـ المطرية من حوش المنصورة إلى رصيف المحطة اصطدم الجزء الخلفى من العربة الأخيرة بالتصادم الخرسانى الموجود بنهاية السكة.





الإسكان تعلن بدء تسليم 358 وحدة فى سكن مصر بدمياط الجديدة 3 يناير المقبل

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 3/1/2021، وحتى يوم الخميس 25/2/2021، فى تسليم 358 وحدة سكنية (15 عمارة) بمشروع سكن مصر، جنوب الحى الأول بمدينة دمياط الجديدة.





وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية للثانوى العام فقط وباقى الصفوف ورقيا

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات الإلكترونية تقتصر فقط على طلاب الثانوى العام فقط لأن لديهم أجهزة تابلت تسمح لهم بأداء الاختبارات إلكترونيا.





وزير التعليم: الدروس على قناة مدرستنا 2 تبدأ الأحد 13 ديسمبر

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تعمل على ظبط قناة مدرستنا 2 تقنيًا حتى مساء الخميس 10 ديسمبر، ثم يشرح خبراء المناهج والتقييم الكثير عن طرق المذاكرة والأسئلة الجديدة أيام الجمعة 11 والسبت 12 ديسمبر، وتبدأ الدروس نفسها يوم الأحد 13 ديسمبر.





الصحة: لا ننساق وراء الدعاية للقاحات الجديدة وسنوفر ما يثبت الفاعلية

أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في وزارة الصحة والسكان، أن العالم لم يتوصل إلى أى لقاحات متعلقة بالوقاية من فيروس كورونا نسبة نجاحها في مواجهة العدوي 100%.





القبض على صاحب واقعة إلقاء أموال على المواطنين بأوسيم ويؤكد: علشان الشهرة.. الداخلية تداهم وكر مخدرات بالعياط وتضبط 250 طربة حشيش بكفر الشيخ.. وتسقط صاحب محطة وقود استولى على ربع مليون جنيه من أموال الدعم

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجح قطاع الأمن العام في ضبط "35 قطعة سلاح نارى، 126 قضية مخدرات وتنفيذ 49311 حكم قضائى متنوع".





تحذيرات من إعطاء لقاح فايزر لفيروس كورونا للأشخاص المصابين بحساسية شديدة

حذر المسئولون بهيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS الأشخاص الذين يعانون من "حساسيات شديدة" من تناول لقاح فايزر لفيروس كورونا، بعد أن عانى اثنان من ردود فعل تحسسية تحتاج إلى علاج من العاملين بالهيئة، بعد أن تلقوا جرعة من لقاح فايزرPfizer المميزة في يوم النصر" V Day"، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة TheSunالبريطانية.





وداعا رجل المستحيل.. وفاة الدكتور نبيل فاروق إثر أزمة قلبية والجنازة غدا

توفي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمه قلبية، اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تكون صلاة الجنازة غدا الخميس في مسجد طلعت مصطفى بالرحاب.





غدا شبورة بأغلب الأنحاء وأمطار خفيفة بالإسكندرية والصغرى بالقاهرة 14 درجة.. وتقلبات جوية الأسبوع المقبل

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، شبورة مائية صباحا و طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.





حادث سير بين سيارتين يكشف عن 41 كيلو حشيش بالغردقة

تمكنت مباحث البحر الأحمر من ضبط سيارة نقل بها 41 كيلو حشيش أثناء معاينة حادث تصادم بينها وبين سيارة أخرى بميدان جهينة بمدينة الغردقة، وتم ضبط أحد مستقليها "عاطل"، فيما تمكن الآخر من الهرب، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





إحالة الممثلة عبير بيبرس لمحكمة الجنايات بتهمة قتل زوجها فى البساتين

قررت نيابة البساتين إحالة الممثلة عبير بيبرس لمحكمة الجنايات ،بتهمة قتل زوجها بقطعة زجاج عقب صفعها على وجهها.





كاف يعلن غدا موعد ومكان السوبر الأفريقى بين الأهلى ونهضة بركان

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعا مهما، غدا الخميس، للتصديق على عدة قرارات تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة واعتماد قرارت جديدة أبرزها مكان وموعد مباراة السوبر بين الأهلى حامل لقب دورى أبطال أفريقيا ونهضة بركان المغربى حامل لقب الكونفدرالية، كما ستعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة عبر الفيديو وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.





إصابة إبراهيم حسن بكسر فى 4 ضلوع وارتدائه قميصا واقيا لمدة شهر ونصف

أثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى إصابته بكسر فى 4 ضلوع نتيجة الحادث الذى تعرض له فجر اليوم، أثناء قيادة سيارته الخاصة بمنطقة لوران على كورنيش الإسكندرية، واصطدامه بسيارة أخرى وتم استدعاء سيارة الإسعاف.