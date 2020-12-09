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شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والظواهر الجوية حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غد الخميس 10 ديسمبر 2020 إلى الثلاثاء 15 ديسمبر 2020:-
-يوم الخميس 10 ديسمبر 20 20 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 30 % ) على بعض المناطق من السواحل الغربية ( الإسكندرية - مطروح - السلوم ) .
شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي برائي . سيوة )
- يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 30 % ) على بعض المناطق من السواحل الغربية ( الإسكندرية - مطروح - السلوم ) .
شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
- يوم السبت 12 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 40 % ) على بعض المناطق السواحل الغربية ( الإسكندرية مطروح - السلوم ) .
شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد .
نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي براني - سيوة ) .
- يوم الأحد 3 ديسمبر 2020:
نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد .
امطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 50 % ) : على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الأسكندرية - الضيعة - مطروح - السلوم )
- يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020 :
نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن الفتاة وشمال الصعيد .
السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة الى غزيرة على بعض المناطق من ( الأسكندرية . الطبعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم )
السواحل الشمالية الشرقية : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح )
الوجه البحرى : أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية )
- يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الإسكندرية . الضيعة - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم . دمياط - بورسعيد - العريش - رفح .
الوجه البحرى : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية .
القاهرة الكبرى ومدن القناة : أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
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