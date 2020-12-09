شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حققت نجاحات عديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الوزير حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمشاركته فى الاحتفال الذى تنظمه الهيئة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة اليوم العالمى بمكافحة الفساد.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال كلمة له فى احتفالية الهيئة باليوم العالمى لمكافحة الفساد، أن قضية مكافحة الفساد تعد القضية الرئيسية بالنسبة لجميع دول العالم سواء كانت دول متقدمة أو نامية، وأن الفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة فى جميع الدول ولكن بدرجات متفاوتة، وأنه إيماناً من الدول والمنظمات الدولية بخطورة الفساد وأثاره المدمرة على إمكانيات الدول والمجتمعات والشعوب فقد سعت الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد بغرض تنسيق الجهود الدولية لمكافحته من خلال تعزيز النظم الوطنية لتكون انطلاقه لجميع الدول وأفراد المجتمع الدولى للسعى الحثيث نحو محاصرته ومكافحته.

وتابع: "وبالفعل وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 58/4 المؤرخ فى 21/10/2003 و قد انضم لهذه الاتفاقية العديد من الدول ومن بينها مصر إيماناً منها بأن قضية مكافحة الفساد لم تعد شأناً داخلياً خالصاً بل أن الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته وكذا تدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعليه فى مكافحته".

وأوضح: "اليوم نحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وغدا نحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان، وهذا ارتباط بين منع ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حققت العديد من النجاحات فى شتى المجالات.

وتابع رئيس هيئة الرقابة الإدارية: "الهيئة ساهمت فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية، وبناء منظومة البنية المعلوماتية وإنشاء منصة مصر الرقمية، ومتابعة تنفيذ القرارات الإصلاحية لمنظومة العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم لبرنامج "وعى"، وإطلاق قافلة إنسانية لخدمة الفئات الأكثر احتياجا وتطوير التشريعات لمنع ومكافحة الفساد وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية وإصدار قانون الخدمة المدنية وإصدار العديد من القوانين الأخرى، فضلا عن إعداد مدونات السلوك للعاملين بجهات الدولة وعقد العديد من الدورات التدريبية وتدريس مناهج تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، لقد مصر حرصت على تعزيز التعاون الدولى والمحلى لمكافحة الفساد، والطريق مازال طويلا ويتطلب من الجميع الصبر، وما تم تحقيقه من إنجازات حظى بإشادة صندوق النقد الدولى، نحن نسير على الطريق الصحيح بجهود صادقة".