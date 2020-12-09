شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس: توت عنخ آمون كان عنده "فلات فوت" وحتشبسوت كانت سنانها واقعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهى حواس، إن بردية وادى الجرف، تعد أهم كشف حتى الآن وتكشف سر بناء الأهرامات.

وقال زاهى حواس، خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس، إن حوالى 10 آلاف عامل شاركوا فى بناء الأهرامات، مشيرا إلى أن الحفائر التى أشرف عليها فى الوادى الغربى وما تم اكتشافه هناك من بينها 45 ورشة ملكية وأدوات كان يستخدمها المصرى القديم.

وقال زاهى حواس ، إن الملك توت عنخ آمون كان عنده "فلات فوت" وأصيب بالملاريا واعتقد أنه مات على عجلة حربية، مضيفا :"الناس زعلانه عشان قلت إن حتشبسوت كانت بدينه وسنانها كانت واقعة وكانت عيانه بالسكر" .

وأشار حواس، إلى أنه ظل 12 سنة يتم البحث فى أحد المعابد للكشف عن كليوباترا ولكن لم يتم اكتشاف أى أدلة للكشف عن كليوباترا.