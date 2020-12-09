شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة توجه برصف 8 شوارع وميادين بالبساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بتنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع النصر وشارع اللاسلكى وعمل توسعات بهما، بحى البساتين، كما وجهت برفع كفاءة ميدان فلسطين وميدان الجزائر وميدان اللاسلكى وتوسعة ورفع كفاءة شارع 250 بالقرب من مدرسة العروبة.

وناقشت نائب محافظ القاهرة، مع رئيس حى البساتين، اللواء أحمد جودة، خطة تطوير محيط المركز الأوليمبى، بالإضافة إلى التأكيد على رفع كفاءة الشوارع وترميم المطبات الصناعية، ورفع كفاءة البردورات، ورفع كفاءة نفق النصر والاهتمام بأعمال التجميل والتشجير، كما أوضحت أهمية المشاركة المجتمعية فى المساهمة فى أعمال تطوير وتجميل الميادين.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، فى إطار المبادرة القومية التى أطلقها رئيس الجمهورية لتعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية

ووجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، مسئولى الحى بضرورة الرد والاستجابة بشكل فورى وعاجل لشكاوى المواطنين والتواصل مع الجهات المعنية بشأن السعى الجاد لحل وإزالة أسباب الشكوى واجتياز نسبة أكبر عدد ممكن من الردود على الشكاوى الواردة وخلال فترة قد حددت أقصاها للقائمين على هذه الردود وهى نهاية الشهر الجارى.

وفى إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة ومنع انتشار العدوى جراء التحذيرات من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد فتم بتشكيل لجنة من الحى مخصصة للمرور اليومى على مستشفيات العزل، ومتابعة حالة التعقيم والتطهير ومدى توافر الأدوية وبروتوكولات العلاج ومدى انتظام الاطقم الطبية بهذه المستشفيات، وشددت على أعضاء هذه اللجنة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال المرور حفاظا على صحتهم وسلامتهم وإعداد تقرير يومى بذلك

وفى سياق متصل، شددت نائب محافظ القاهرة، على ضرورة متابعة اشغال معارض السيارات للطرق والأرصفة ومنع أى مخالفات أو تجاوزات من شأنها التأثير السلبى على حركة السير وعلى حرية المواطن والتصدى لهذه المخالفات بكل حزم.

كما أكدت ضرورة تكثيف حملات النظافة والإشغالات بجميع نطاق الحى بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير داخل المبنى الإداري للحى وبالشوارع أيضا.