شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القصة الكاملة لتسميم كلبة ودفن جرائها أحياء فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واقعة جديدة تندرج ضمن ممارسات العنف ضد الحيوانات ظهرت على "السوشيال ميديا"، ولكنها هذه المرة أكثر قسوة وعنفا من وقائع أخرى، حيث تداول رواد السوشيال ميديا قصة أشخاص سمموا كلبة، ودفنوا جراءها "أولادها" أحياء.

القصة بحسب ما تم تداولها تقول، إن منطقة مدينة نصر، شهدت الواقعة قبل عدة أيام، حيث ادعت بعض الصفحات أن بعض الأفراد العاملين بجهة حكومية رفضوا تواجد هذه الكلبة في "الجنينة"، ووضعوا لها طعاما مسموما، لتقع الكلبة في الفخ، وبدأت في الشعور بالألم، ودفنوا الكلاب الصغيرة "الجراء" أحياء، لأنها لم تأكل من الطعام المسموم.

صفحات السوشيال ميديا الناقلة للواقعة، زعمت أن بعض المسئولين من هذه الجهة، هم المسئولون عن الواقعة، وطالبوا بمحاسبة المسئولين والأشخاص الذين نفذوا هذه الواقعة، وقاموا بتسميم الكلبة، ودفن أبنائها أحياء.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، صورا لأشخاص يقومون بجر كلاب، ولكن لم توثق أي صور أو فيديوهات لحظة دفن الكلاب، أو تسميم الأم.