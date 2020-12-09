شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يلتقي رئيس سلطة جنوب السودان لتفعيل اتفاقية النقل الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ، اليوم الأربعاء ، Subek John David رئيس سلطة الطيران المدني بجنوب السودان، على رأس وفد رفيع المستوى، لبحث أوجه التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة جنوب السودان بمجال النقل الجوي، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ولفيف من قيادات وزارة الطيران.

في بداية اللقاء، رحب وزير الطيران بالوفد الجنوب سوداني واتفق الجانبان على تفعيل الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين البلدين ، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بقطاع الطيران المدني وبخاصة فى مجال التدريب وتنظيم حركة النقل الجوى والتشريعات والخدمات الجوية والشحن الجوي، فضلاً عن منح شهادات معتمدة دولياً على يد خبراء متخصصين في مختلف مجالات النقل الجوي.

كما تقرر إرسال لجان من الخبراء المتخصصين ومهندسي الملاحة الجوية إلى مطار جوبا بجنوب السودان لتقديم الدعم والخدمات التقنية والفنية والهندسية، وكذا تنظيم الدورات التدريبية من أجل تطوير قطاع الطيران المدني بجنوب السودان.

وأكد وزير الطيران أن هذه الاتفاقية ستساهم فى تعزيز الروابط والتعاون الإيجابي والبنّاء في العلاقات المتنامية مع دولة جنوب السوادن الشقيقة .

من جانبه، أشاد سوبيك بالمكانة الرائدة لجمهورية مصر العربية فى صناعة النقل الجوى ودورها الهام فى تنمية قطاع الطيران المدنى داخل القارة الافريقية، معرباً عن تقديره للجهد والدعم الذى تقدمه وزارة الطيران المدنى للأشقاء بجنوب السودان فى مجال النقل الجوى .

وخلال زيارته الحالية لمصر قام الوفد الجنوب سودانى بعدد من الزيارات الميدانية، بدأها بسلطة الطيران المدني لبحث سبل التعاون فى مجال التشريعات وتطوير الهيكل التنظيمى لسلطة الطيران المدنى لجنوب السودان، تلاها زيارة للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، من أجل التعرف على مهام وأنشطة وخدمات الملاحة الجوية لقطاع الطيران المدنى المصرى، حيث استمعوا إلى شرح تفصيلي من مهندسى الشركة عن إمكانيات الشركة والخدمات المختلفة التى تقدمها فى مجال الملاحة الجوية، من خدمات تقنية وفنية وهندسية، بالإضافة الى مهام أجهزة الرادار والمعدات التكنولوجية الحديثة على أرض الواقع.

ثم قام الوفد بزيارة اكاديمية مصر للطيران للتدريب ،وذلك للتعرف على أقسام وأنشطة الأكاديمية والبرامج التدريبية المقدمة وفقا لأحدث المعايير العالمية وأجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين ومهندسى الصيانة الفنية وفصول التدريب الخاصة بالخدمات الأرضية على الطرازات المختلفة ، واطقم الضيافة الجوية ،وأجهزة تدريب الطوارئ وتقديم الخدمات للركاب بواسطة مدربين مصريين مؤهليين دوليا يتمتعوا بخبرات عالمية.