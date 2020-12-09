شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: نستهدف زيادة معدلات نمو قطاع التجارة سنويا من 13 إلى 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن قطاع التجارة الداخلية أن قطاع التجارة الداخلية يساهم بـ خُمس إجمالى الناتج المحلى بقيمة تتراوح من 1.3 إلى 1.4 تيرليون جنيه وذلك فى منظومة التجارة والتخزين والجملة واللوجستيات.

وأضاف عشماوى أن قطاع التجارة يمثل 30% من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يعادل 10 ملايين فرصة عمل، كما أن قطاع التجارة ينمو سنويا بمعدل 12% ونستهدف أن يزداد معدلات النمو إلى 15% كما أن قطاع التجازة يساهم بـ 20% من إجمالى الإنتاج المحلى.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولى للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط.