شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر في بلجراد تنظم لقاء لنائبة وزير السياحة والآثار مع الإعلاميين الصرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت سفارة مصر في بلجراد لقاءً موسعاً لنائب وزير السياحة والآثار غادة شلبي مع الإعلاميين والمؤثرين في التواصل الاجتماعي الصرب لبحث سبل تطوير الرسالة الإعلامية.

وعرضت "شلبى" الجهود الوطنية لتيسير السياحة الوافدة مع تطبيق التدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة جائحة كوفيد 19، واستعرضت الحزم التحفيزية التي قامت بها الدولة لتحفيز السياحة الوافدة مبرزة أهمية دور الإعلاميين والمؤثرين في الترويج في سياق التطورات الحالية في سوق السياحة العالمي والحرص علي تنويع العروض للسوق الصربي خاصه والياباني بشكل عام حيث يعد السوق الصربي هو الرابع من حيث اعداد السائحين الوافدين الي مصر منذ استئناف السياحه في الاول من يوليو، ويأتي الاهتمام به من واقع تعزيز السياحه من دول البلقان بشكل عام.

وقد دعت "شلبي" لتبني فكره الترويج "working from Egypt” والاستفادة من العروض المتميزه للفنادق والمنتجعات المصريه خلال فتره الجائحة للعمل من مصر والاستفاده من الظروف المناخية المتميزة في هذه الفترة، مما لاقي ترحيباً من المروجين بالنظر إلى تميز أسعار المنتجعات المصرية وقلة حالات الاصابات مقارنة بأسواق اخري.

ونوه سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلى" بأهمية استفادة الإعلاميين والمؤثرين للمحتوى الرقمى المتاح للجمهور الصربى من خلال موقعى التواصل الاجتماعى للهيئة العامة لتنشيط السياحة @ExperienceEgypt وللسفارة @EgyptinSerbia والذين تهتم السفارة المصرية في بلجراد بنشرهما علي كافه المنصات الترويجية لتوعية الزائرين بالمنتج السياحى المستجد.

واستشهد "الجويلى" بالمبادرات الخاصة بالسياحة البيئية المتاحة على @EcoEgyptExperiences التي تتيح للمسافرين الأفراد اكتشاف ثراء الطبيعة المتنوعة والمكوث في مصر لفترات أطول حتى مع استمرارهم في عملهم عن بعد من خلال الوسائل الالكترونية الافتراضية، والاستفادة من الطقس المعتدل والأنشطة المتاحة من خلال المواقع المفتوحة طوال العام.

من جانبهم، عبر الإعلاميون والمؤثرون الصرب عن تقديرهم للمبادرات المبتكرة للتواصل معهم، مؤكدين اهتمامهم بتعزيز الشراكات مع نظرائهم في مصر للترويج للإمكانات الفريدة التي تتمتع بها في مجال السياحة المتنوعة، شاطئياً وثقافياً وبيئياً.