شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تركب شبكات حماية أسفل أغطية الصرف الصحى لحماية المارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت أجهزة محافظة الجيزة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، شبك حماية لبلاعات الصرف الصحى، لحماية المارة من السقوط، حيث تم تركيبها بشوارع "شارع الصناديلي، شارع المأمون وشارع جواد حسني، وشارع جامع شبيطه، بالتنسيق مع إدارة المرافق بالحى والصرف الصحي، وجارى استكمال الأعمال، تحت إشراف تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب الجيزة

وفى السياق، أكدت أنه بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع مستوى النظافة تم رفع 250 طن تقريبا تراكمات وتجمعات القمامة بطريق عزبة مدكور ترسا ومنطقة سيد عوف طريق مصر اسيوط البطئ بمنيل شيحه وجاري استكمال الأعمال وتحت إشراف الدكتور محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس وبالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وأضافت المحافظة أن حى العجوزة شن حملات مكبرة بالاشتراك مع مديرية التموين والطب البيطرى وقد أسفرت الحملة عن ضبط لحوم ودواجن فاسدة وتم مصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بقطاع أرض اللواء، وذلك في إطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات دورية علي المحال التجارية والمطاعم، تحت اللواء ياسر مدين رئيس حى العجوزة.