شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء يوضح 4 طرق لحساب الفاتورة الشهرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنه يتم محاسبة المشترك حسب الاستهلاك الشهرية له عن طريق 4 طرق يتم من خلالها حساب قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، لافتا إلى أن هناك طرق عديدة سهلة ومبسطة يمكن للمواطن من خلالها حساب قيمة فاتورته.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن هناك 4 طرق لحساب فاتورة الكهرباء الشهرية بطريقة سهلة ومبسطة وهى كالآتى:

- الطريقة الأولى

استهلاك حتى 100 ك.و.س

من خلال شريحتين محاسبة تبدء من صفر حتي 100 ك.و.س

الشريحة الأولى من صفر: 50 ك.و.س بسعر 38 قرشا/ ك.و.س

الشريحة الثانية من 51: 100 ك.و.س بسعر 48 قرشا /ك.و.س

- الطريقة الثانية

استهلاك أكثر من 100 ك.و.س

من خلال ثلاثة شرائح محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى 650 ك.و.س

الشريحة الأولى من صفر : 200 ك.و.س بسعر 65 قرشا/ ك.و.س

الشريحة الثانية من 201 : 350 ك.و.س بسعر 96 قرشا/ ك.و.س

الشريحة الثالثة من 351 : 650 ك.و.س بسعر 118 قرشا/ ك.و.س

- الطريقة الثالثة

استهلاك أكثر من 650 ك.و.س

من خلال شريحة محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى 1000 ك.و.س

-من صفر : 1000 ك.و.س بسعر 118 قرشا /ك.و.س

- الطريقة الرابعة

استهلاك أكثر من 1000 ك.و.س

من خلال شريحة محاسبة لاستهلاك تبدء من صفر حتى أكثر من 1000 ك.و.س

-من صفر: أكثر من 1000 ك.و.س بسعر 145 قرشا / ك.و.س