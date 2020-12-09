شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل 3 أساقفة بكاتدرائية العباسية لبحث الأمور الرعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا دانيال، والأنبا بولا، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، اليوم فى المقر البابوى بالقاهرة، لبحث الأمور الرعوية.

كما استقبل البابا أيضا بالمقر البابوى كل من، الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، والأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس.

البابا تواضروس والأنبا دانيال

ومن المقرر، أن يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء كما هو معتاد، ولكن بالمقر البابوى، دون حضور شعبى، نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة في تصريحات صحفية، مشيرا إلى أنه سيتم نقل العظة الأسبوعية مساء اليوم عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة coc التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التى أطلقها قداسة البابا تواضروس الثانى مؤخرا.