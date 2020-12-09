شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس: استخرجنا 30 % فقط آثار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهى حواس، أن موكب نقل المومياوات الذى يضم 22 ملكا وملكة سينطلق من متحف التحرير الى متحف الحضارة بالفسطاط ، سيجوب عدد من شوارع القاهرة ، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكون فى استقبال ملوك مصر أمام المتحف ، موضحا أن جهود الدولة المصرية نجحت حتى الان فى استعادة 6 آلاف قطعة أثرية واستخرجنا حتى الان 30 % من آثار مصر ويتبقى 70% .

وأضاف الدكتور زاهى حواس، فى لقاء مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس، لأول مرة رئيس الجمهورية سيكون فى استقبال ملوك مصر ، مضيفا أن الرئيس السيسى ، مهتم بمشروع المتحف الكبير وتطوير منطقة الأهرامات ، لتصبح منطقة سياحية مبهرة ،