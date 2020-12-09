الاقتران العظيم 21 ديسمبر.. ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 800 عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:



يترقب العالم بشغف شديد حدوث الاقتران العظيم بين العملاقين (المشتري وزحل)، الذي يبلغ ذروته في 21 ديسمبر الجاري، يوم الانقلاب الشتوي، وحيث إنهما عمالقة الكواكب الغازية في المجموعة الشمسية لذا سيضيء اقترانهما السماء الذي سيفوق ألمع النجوم في تلك الليلة.

وقال الدكتور أشرف تادرس الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريح له اليوم، إن إضاءة هذين العملاقين عندما اقترابهما إلى مسافة 0.1 درجة فقط (أي 6 دقائق قوسية) سيبهر الجميع وهو حدث فلكي نادر لم يسبق رؤيته منذ 800 عام تقريبا، ولن يتكرر هذا المشهد مجددا بهذه الصورة إلا في عام 2080.

وأضاف أن الاقتران الأخير لهذين الكوكبين كان قبل ٢٠ عاما، وبالتحديد في عام 2000، ولكن لم تكن رؤيته ممكنة بالقدر الكافي حيث كانا قريبان جدا من شروق الشمس، أما (الاقتران العظيم) الذي قبله فكان في عام 1226.

وشرح أستاذ الفلك معنى الاقتران، وهو اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر عندما يتم مشاهدتهما من الأرض وهو اقتراب زاوي ظاهري غير حقيقي، أما المسافة الحقيقية بين الجرمين فهي كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين او المليارات من الكيلو مترات.

وأوضح أن الاقترانات شائعة جدا وتحدث طوال العام، فمثلا يظهر القمر بجانب عدد من الكواكب أو النجوم اللامعة أو يقترن كوكبان أو أكثر بشكل متكرر، ومع ذلك فإن اقتران اثنين من الكواكب العملاقة الساطعة مثل المشتري وزحل أمر نادر جدا.

وأكد أن المتابعين لن يحتاجوا مناظير أو تلسكوبات لرؤية الاقتران العظيم، ولكن إذا تم مشاهدته من خلال التلسكوب فسنتمكن من مشاهدة أقمار المشتري الأربعة الكبيرة (أوروبا - آيو - كاليستو - جانيميد).

ونصح هواة الفلك والمهتمين بأن يبدأو في متابعة الاقتراب التدريجي للكوكبين الكبيرين هذه الأيام عندما ينظروا باتجاه الجنوب الغربي بعد غروب الشمس مباشرة وحتى السادسة والنصف مساء تقريبا بتوقيت القاهرة، مشيرا إلى أن هذا المشهد سيكون لافتا للنظر بدءا من يوم 17 ديسمبر الحالي حيث يكون زحل على يسار المشتري وحتى اقترانهما التام في 21 ديسمبر الحالي حيث يتبادلا أماكنهما في السماء فيكون المشتري على يسار زحل، ثم متابعة ابتعادهما التدريجي عن بعضهما البعض والذي سيكون ملحوظا بدأ من يوم 25 ديسمبر الحالي وحتى نهاية العام إلى أن يبدو انفصالهما واضحا للعيان.