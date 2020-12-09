تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شقيقين في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شقيقين في الشرابية.

النيابة نسبت للمتهم تهمتي القتل العمد للمجني عليهما، وحيازة سلاح أبيض "سكين" في غير الأحوال المُصرَّح بها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الشرابية بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام عاطل بقتل شقيقين بشارع البستان بدائرة قسم الشرابية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "س. ح" 59 سنة، قتل اثنين من جيرانه طعنًا بـ"سكين"، إذ هاجم الأول "س. م" أمام المارة ولاحقه بالطعنات فالتجأ إلى "مخبز" للدفاع عن نفسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم هاجم شقيقه "س. م" وسدد إليه عدة طعنات أودت بحياته.

وتبين من التحريات وفحص الصحيفة الجنائية للمتهم أنه سبق الحكم عليه بالسجن بتهمة ذبح شقيقه وقضى عقوبته وتم إطلاق سراحه، وفق مصدر أمني.

وصرَّحت النيابة بتشريح جثتي المجني عليهما لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمهما لذويهما لدفنهما، كما استدعت عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.