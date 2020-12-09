شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة والد أحمد أبوهشيمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تُوفي اللواء حمدي أبوهشيمة، والد أحمد أبوهشيمة، رجل الأعمال، عضو مجلس الشيوخ، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وقال «أبوهشيمة»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه من المقرر أن تكون صلاة الجنازة على والد أحمد أبوهشيمة في مجمع مستشفيات القوات المسلحة بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,847
-
تعافي
103,703
-
وفيات
6,790
كانت هذه تفاصيل خبر بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة والد أحمد أبوهشيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.