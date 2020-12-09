شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة والد أحمد أبوهشيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُوفي اللواء حمدي أبوهشيمة، والد أحمد أبوهشيمة، رجل الأعمال، عضو مجلس الشيوخ، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وقال «أبوهشيمة»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه من المقرر أن تكون صلاة الجنازة على والد أحمد أبوهشيمة في مجمع مستشفيات القوات المسلحة بمصر الجديدة، اليوم الأربعاء.