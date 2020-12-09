شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التثقيف بشمال سيناء: الثقافة الصحية طوق نجاة من أمراض العصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حاسم حمدى، مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بشمال سيناء، إن الثقافة الصحية علم وحياة، وتعد طوق النجاة من أمراض العصر المختلفة .

وأشار فى الدورة التدريبية المقامة للمعاونين الصحيين الجدد التى أقيمت تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وتوجيهات الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى ، الى أن من أهم أهداف التثقيف الصحى هو تعريف المواطن بالخدمات الصحية المتاحة وتوعيته بالمرض وطرق الوقاية وغيرها لتجنب الاصابة به ، وأن فى ذلك نجاة من العديد من أمراض العصر ، وحتى يتاح للمواطن التعرف على الخدمات الصحية المتاحة التى يجب أن يستفيد منها .

وطالب الجيل الجديد من المعاونين الصحيين بحث المواطنين على الاهتمام بصحتهم من خلال حياتهم اليومية وتوعيتهم بأهم الأمراض الشائعة وطرق الوقاية .. الى جانب تشجيعهم على اتباع منهج صحى يومى يضمن لهم الصحة والسلامة وتجنب الاصابة بالأمراض .

ومن جانبه أكد الدكتور حمدى عبد الله مدير عام ادارة مكافحة العدوى أن الهدف الأكبر للصحة العامة هو منع حدوث المرض والوقاية منه والعمل على تعزيز الصحة .

وأشار الى أن الصحة المهنية جزء لا يتجزأ من مجالات الصحة العامة .. موضحا أهم الأمراض المتعلقة ببيئة العمل والإجراءات الوقائية المتبعة فى بيئات العمل المختلفة حرصا على صحة العاملين .

وأوضح فتحى عثمان مسئول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن المعرفة الصحية والتثقيف الصحى هى عملية تربوية لتثقيف الشعب وفئاته صحيا عن طريق مشاركته ايجابيا فى حل مشاكله الصحية ، وهو ترجمة تعريفية بالصحة فى اطار السلوكيات اليومية وجزء لا يتجزأ من الرعاية الصحية ، واستعرض المسؤلية الوقائية نحو المجتمع والاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعى لدعم التثقيف والاعلام الصحي موضحا انها ذات تأثير واسع ومباشر وسريع ومجانى .. فضلا عن أنها تعمل على تدعيم الحوار وردود الأفعال ، وتساعد الآخرين على التعلم وتعزيز صحتهم .