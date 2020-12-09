شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلام ونبذ العنف ضد المرأة».. ندوة لـ«القومي للمرأة» بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء بالتعاون مع الأزهر الشريف ندوة تحت عنوان «الإسلام ونبذ العنف ضد المرأة»، وذلك في الحملة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة .

وقالت إحسان داود غالي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، أن الندوة بحضور عدد 50 رائدة صحية، وبحضور فريال عبيد والأستاذة فاطمة نصار وعايدة مصبح ونهي الغول عضوات المجلس، والدكتورة إيناس كمال مدير إدارة تنظيم الأسرة والبحراوي جاد مدير إدارة وحدة لم الشمل بمنطقة شمال سيناء الأزهرية والدكتور أحمد عبدالبديع والدكتور إبراهيم جاد الكريم أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

واستعرضت غالي التعريف بالمجلس ونشأته والسبب من انشائه واختصاصاته، بجانب حملات طرق الأبواب التي قام بها المجلس خلال الفترة السابقة وحملة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، ودور المجلس في توعية السيدات والفتيات المقبلات على الزواج وأهمية الحفاظ على كيان الأسرة وسعي المجلس للقضاء على العنف ضد المرأة باشكاله وخاصة العنف المنزلي.

وأشار البحراوي جاد، مدير إدارة لم الشمل بالأزهر الشريف، إلى تفعيل بروتوكول التعاون بين فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء والأزهر الشريف، لتنفيذ ندوات دينية حول قضايا المرأة، مستعرضًا دور وحدة لم الشمل في حل الخلافات الزوجية بصورة ودية حفاظا على كيان الأسرة، بجانب قيام الأزهر الشريف بتنفيذ ندوات توعية للشباب المقبلين على الزواج من الجنسين بالجامعات .

وأشار الشيخ أحمد عبدالبديع من الأزهر الشريف إلى أن للمرأة مكانة كبيرة في الإسلام والذي كرمها ورفع مكانتها، وجعل لها ذمة مالية منفصلة وحقوق أجتماعية ودينية.

وأوضح الشيخ إبراهيم جاد الكريم من الأزهر الشريف، أسس التنشئة الاجتماعية السليمة في الإسلام ودور المرأة في خلق جيل واعي من خلال التربية الصحيحة لابنائها، وأهمية تعليم الفتاة والمساواة بين الجنسين، وتأثير الخلافات الاسرية بين الزوجين على الأبناء.