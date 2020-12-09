شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: الحصول على الشهادة لا يكفي للحصول على الوظيفة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الحصول على الشهادة لا يكفي للحصول على الوظيفة، ولكن يمكن الحصول على فرصة للعمل إذا حصل الخريج على دورات تدريبية متميزة في مجالات تخصصه.

وأشار «عبدالغفار»، أثناء مشاركته في المؤتمر الدولي للمؤشر العالمي للمعرفة عبر «زووم»، مساء الأربعاء، إلى أن قطاعات التدريب موجودة ومتوفرة سواء على الإنترنت، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وأيضًا متاحة في عدة جهات بالدولة.

جاء ذلك أثناء المؤتمر الدولي للمؤشر العالمي للمعرفة، الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، برعاية الدكتور الوزير جمال حويرب، وحضور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمفكر الكبير الدكتور مراد وهبة، ويأتي ذلك تزامنًا مع الذكرى الـ 75 لتأسيس الأمم المتحدة.

وقد تقدمت مصر في المؤشر العالمي للمعرفة عام 2020، وحصدت المركز الـ42، من بين 138 دولة.

لمشاهدة فعالية إطلاق مؤشر المعرفة العالمي 2020: