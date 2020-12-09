شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة الداخلية»: لدينا 450 ألف علامة تجارية ونجحنا في جذب استثمارات بـ 50 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن وجود ما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي ومؤشر جغرافي، وأيضا بيانات 5 مليون منشأة في السجل التجاري.

وأشار «عشماوي» إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية هو مسؤول عن كافة الاستمارات في قطاع التجارة الداخلية، ونجح خلال 3 سنوات في جذب استثمارات تقرب من 50 مليار جنيه، بجانب أيضا السجل التجاري وتسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية، جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط «بيزنكس 2020».

وأكد مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن قطاع التجارة الداخلية يُساهم بخمس إجمالي الناتج المحلي بقيمة تتراوح من 1.3 إلى 1.4 تريليون جنيه، وذلك في منظومة التجارة والتخزين والجملة واللوجستيات.

وأضاف «عشماوي»، خلال افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بمصر والشرق الأوسط «بيزنكس 2020»، أن قطاع التجارة يمثل 30 % من فرص العمل على مستوى الجمهورية بما يعادل 10 مليون فرصة عمل، كما أن قطاع التجارة ينمو سنويا بمعدل 12% ونستهدف أن يزداد معدلات النمو إلى ١٥% كما أن قطاع التجارة يساهم بـ 20% من أجمالي انتاج المحلي.