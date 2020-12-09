شكرا لقرائتكم خبر عن «الهضيبي»: مجلس نواب 2021 سيكون أكثر توافقا وحسما والأكثر استقرارا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، تعليقا على نتائج الانتخابات وتشكيل مجلس نواب 2021،2021 إن المجلس المقبل سيكون مختلف بشكل كبير، وأضح عن سابقه لوجود حزب الأغلبية به وهو مستقبل وطن، حيث كان المجلس السابق به تكتلات سياسية وليس أحزاب أغلبية، وبالتالي الأمور بالمجلس المقبل، سوف تسير بشكل أكثر توافقي وحسما في مناقشة والموافقه على التشريعات خاصة في التشريعات تحتاج الأغلبية المطلقه 50 % + 1 ويتبقي فقط القوانين المكمله للدستور، والتي تتطلب أغليية الثلث والثلثين، وتحتاج إلى تنسيق وتعاون مع باقي الأحزاب.

ولفت «الهضيبي» في تصريحات لـ «المصري اليوم» إلى أن التشكيلة الحالية للمجلس الجديد سوف تكون أفضل من حيث الاستقرار التشريعي وتنفيذ سياسات الدولة في المرحلة التي تحتاج فيها الدولة إلى مساندتها، حيث سيكون الأمر أكثر حسما واحكاما، مضيفا أن المجلس سوف يكون مستقر تشريعيا وسياسيا وفنيا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه سيكون هناك حالة من التعاون المستمر والمثمر بين مجلسي النواب والشيوخ والتنسيق تحكمه الاختصاصات ومواد الدستور بشكل واضح سواء باختصاصات وجوبية للشيوخ أو الاختيارية، لافتا إلى أن حسن أداء مجلس الشيوخ سيؤدي بالتبعية إلى حسن أداء مجلس النواب، حيث سيتم مناقشة التشريعات ودراسات من خلال عقول ذات خبرة سياسية واقتصادية متنوعه لتجهيزها لاقراراها في مجلس النواب .