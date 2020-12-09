شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد المركز الـ42 في المؤشر العالمي للمعرفة 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت مصر في المؤشر العالمي للمعرفة عام 2020، وحصدت المركز الـ42، من بين 138 دولة.

جاء ذلك أثناء المؤتمر الدولي للمؤشر العالمي للمعرفة، الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، برعاية الدكتور الوزير جمال حويرب، وحضور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمفكر الكبير الدكتور مراد وهبة.

يأتي ذلك تزامنًا مع الذكرى الـ 75 لتأسيس الأمم المتحدة.