شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد المركز الـ42 في المؤشر العالمي للمعرفة 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدمت مصر في المؤشر العالمي للمعرفة عام 2020، وحصدت المركز الـ42، من بين 138 دولة.
جاء ذلك أثناء المؤتمر الدولي للمؤشر العالمي للمعرفة، الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، برعاية الدكتور الوزير جمال حويرب، وحضور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمفكر الكبير الدكتور مراد وهبة.
يأتي ذلك تزامنًا مع الذكرى الـ 75 لتأسيس الأمم المتحدة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,847
-
تعافي
103,703
-
وفيات
6,790
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تحصد المركز الـ42 في المؤشر العالمي للمعرفة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.