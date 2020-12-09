شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس مصري يحمل الجنسية الأمريكية «حول شقته بالغردقة لمزرعة للماريجوانا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار محمد خلاف، رئيس محكمة جنح الغردقة، وقاضي المعارضات، تجديد حبس مصري يحمل الجنسية الأمريكي ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن حول شقته بالغردقة لمزرعة للماريجوانا.

كان مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، تمكن بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطنى- الأمن العام»، وبمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر، من رصد أحد الأشخاص تخصص في زراعة نبات الماريجوانا المخدر، وترويج العقاقير المخدرة على عملائه، حيث جهز منزله بصوبات زراعية ولمبات حرارية وأصص لزراعة نبات الماريجوانا المخدر.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم «م .م» في بداية العقد الرابع من العمر، وضبطه، وتبين أنه شخص مصرى ويحمل جنسية دولة أجنبية ويعمل بمجال التسويق الإلكترونى، وذلك أثناء تواجده بمنزله بالجونة قسم شرطة ثان الغردقة، وعثر بحوزته على 11 أصيص بداخلهم «11 شجيرة لنبات الماريجوانا المخدر- 47 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر- 15 قرص مخدر لعقار الإكستاسى الخيوط»، و«كمية لنبات الماريجوانا المخدر وزنت 10 جرام- 4 كتالوج لتعلم كيفية زراعة نبات الماريجوانا – مبالغ مالية متعددة العملات – هاتف محمول – سيارة».وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت جبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتجديد للحبس من قاضي المعارضات.