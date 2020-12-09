داخل سيارة بدون لوحات.. ضبط 22 كيلو حشيش في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أكثر من 22 كيلو جرام من مخدر الحشيش، داخل سيارة بدون لوحات معدنية بالجيزة.
كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، أفادت بقيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه مستقلاً سيارة بدون لوحات معدنية وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 22.200 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول).
وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسيارة والهاتف للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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