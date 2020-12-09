وزيرا الطيران المصري والجنوب سوداني يتفقان على تفعيل الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إنه تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بقطاع الطيران المدني؛ وبخاصة في مجال التدريب وتنظيم حركة النقل الجوي والتشريعات والخدمات الجوية والشحن الجوي، فضلًا عن منح شهادات معتمدة دوليًّا على يد خبراء متخصصين في مختلف مجالات النقل الجوي، وتقرر إرسال لجان من الخبراء المتخصصين ومهندسي الملاحة الجوية إلى مطار جوبا بجنوب السودان؛ لتقديم الدعم والخدمات التقنية والفنية والهندسية، وكذا تنظيم الدورات التدريبية من أجل تطوير قطاع الطيران المدني بجنوب السودان.

جاء ذلك في إطار بحث الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وسوبيك جون ديفيد رئيس سلطة الطيران المدني بجنوب السودان، اليوم الأربعاء، أوجه التعاون المشترك بين مصر ودولة جنوب السودان، في مجال النقل الجوي، واتفق الجانبان على تفعيل الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين البلدين.

وتابع وزير الطيران بأن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز الروابط والتعاون الإيجابي والبنّاء في العلاقات المتنامية مع دولة جنوب السودان الشقيقة.

ومن جانبه، أشاد سوبيك بالمكانة الرائدة لمصر في صناعة النقل الجوي، ودورها المهم في تنمية قطاع الطيران المدني داخل القارة الإفريقية، معربًا عن تقديره للجهد والدعم الذي تقدمه وزارة الطيران المدني للأشقاء بجنوب السودان في مجال النقل الجوي.

وخلال زيارته الحالية إلى مصر، قام الوفد الجنوب سوداني بعدد من الزيارات الميدانية؛ بدأها بسلطة الطيران المدني، لبحث سبل التعاون في مجال التشريعات وتطوير الهيكل التنظيمي لسلطة الطيران المدني لجنوب السودان، وتلتها زيارة إلى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية؛ من أجل التعرف على مهام وأنشطة وخدمات الملاحة الجوية لقطاع الطيران المدني المصري.

واستمع وفد جنوب السودان إلى شرح تفصيلي من مهندسي الشركة عن إمكانيات الشركة والخدمات المختلفة التي تقدمها في مجال الملاحة الجوية، من خدمات تقنية وفنية وهندسية، بالإضافة إلى مهام أجهزة الرادار والمعدات التكنولوجية الحديثة على أرض الواقع، ثم قام الوفد بزيارة أكاديمية مصر للطيران للتدريب؛ للتعرف على أقسام وأنشطة الأكاديمية والبرامج التدريبية المقدمة وفقًا لأحدث المعايير العالمية وأجهزة الطيران التمثيلي لتدريب الطيارين ومهندسي الصيانة الفنية، وفصول التدريب الخاصة بالخدمات الأرضية على الطرازات المختلفة، وأطقم الضيافة الجوية وأجهزة تدريب الطوارئ وتقديم الخدمات للركاب بواسطة مدربين مصريين مؤهلين دوليًّا يتمتعون بخبرات عالمية.