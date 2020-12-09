وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي "LRT" ومونوريل العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - فقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، معدلات تنفيذ ٣ مشروعات ضخمة في مجال الجر الكهربائي؛ بدأها بتفقد مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام- العاصمة الإدارية الجديدة- العاشر من رمضان).

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي؛ بما يسهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة.

وتفقد الوزير أعمال تنفيذ المحطات وجسر المشروع، وعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات هيئة الأنفاق والشركات المنفذة للمشروع، ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة، وتكثيف كل الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية؛ حيث يعتبر القطار الكهربائي شريان تنمية جديدًا في المجتمعات العمرانية الجديدة ويحقق سرعة الانتقال والربط بين القاهرة والمدن الجديدة (العبور- المستقبل- الشروق- هليوبوليس الجديدة- بدر- المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير النقل إلى أن المشروع يبلغ طوله 90 كم بعدد 16محطة، ومخطط افتتاح المرحلة الأول والثانية في احتفالات أكتوبر 2021، لافتًا إلى أنه يجري حاليًّا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تمتد من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة الإدارية 1 بطول 66.3 كم، وعدد 11 محطة، والمرحلة الثانية، والتي تمتد من محطة العاصمة الإدارية 1 حتي محطة العاصمة الإدارية 2 بطول 3.9 كم وعدد 1 محطة (العاصمة الإدارية 2)، وقد بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين (مدني- تشطيبات) 70% ، أما بالنسبة إلى المرحلة الثالثة، والتي تمتد من محطة العاصمة الإدارية 2 جنوبًا حتى محطة التبادلية مع القطار السريع جنوب طريق القاهرة- العين السخنة، مارًّا بمحطات العاصمة الإدارية 3 والقيادة الاستراتيجية والمدينة الرياضية، وذلك بطول 20 كم.

كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ مشروع المونوريل والمتمثل في قطاع مونوريل العاصمة الإدارية، الذي يمتد بطول 56.5 كم، ويبلغ عدد محطاته 22 محطة، وذلك من محطة الاستاد بشارع يوسف عباس وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث جاري صب الخوازيق والأعمدة.

وأكد الوزير أنه بالنسبة إلى قطاع مونوريل 6 أكتوبر، فيبلغ طوله 42كم، وعدد محطات 12 محطة، وذلك من محطة وادي النيل بالمهندسين حتى محطة المنطقة الصناعية بـ٦ أكتوبر، وجار صب الخوازيق والأعمدة.

جدير بالذكر أن إجمالي طول قطاعي مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر يبلغ 98.5كم، بعدد 34 محطة، ويتم تنفيذ المشروعين من خلال تحالف يضم شركات (بومبارديه- أوراسكوم- المقاولون العرب).

وتفقد وزير النقل عددًا من القطاعات بمسار القطار الكهربائي السريع العين السخنة- العلمين، والذي يبلغ طوله 438.3 كم، ويشمل 17 محطة؛ حيث تفقد المسافة من العاصمة الإدارية حتى جنوب حلوان، حيث بدأت الشركات المصرية المتخصصة في إنشاء الجسر الترابي والمحطات بالتزامن مع قيام المكتب الاستشاري "سيسترا" حاليًّا بإعداد مستندات الطرح الخاصة بأعمال الأنظمة (الإشارات- الاتصالات- السيطرة والتحكم- القوى الكهربائية- بوابات التذاكر)، وتصنيع وتوريد وتوطين الوحدات المتحركة للمشروع على الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا القطار السريع، مع التزام الشركة التي سيسند إليها الأعمال بالتعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة الوحدات المتحركة "نيرك" في توطين صناعة الوحدات المتحركة.