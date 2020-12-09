شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد أعمال القطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ ٣ مشروعات ضخمة في مجال الجر الكهربائي.

بدأ الوزير الجولة بتفقد مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان) حيث تفقد الوزير أعمال تنفيذ المحطات و جسر المشروع وعقد اجتماعا موسعا مع قيادات هيئة الاتفاق والشركات المنفذة للمشروع ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية حيث يعتبر القطار الكهربائي شريان تنمية جديد فى المجتمعات العمرانية الجديدة ويحقق سرعـــة الانتقــــال والربط بين القاهرة والمدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة.

واشار وزير النقل إلى ان المشروع يبلغ طوله 90 كم بعدد 16محطة ومخطط افتتاح المرحلة الأول والثانية في إحتفالات أكتوبر 2021، لافتاً إلى أنه يجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتى تمتد من محطة عدلي منصور وحتي محطة العاصمة الإدارية 1 بطول 66.3 كم وعـدد 11 محطة والمرحلة الثانية والتى تمتد من محطة العاصمة الإدارية 1 حتي محطة العاصمة الإدارية 2 بطول 3.9 كم وعدد 1 محطة ( العاصمة الإدارية 2) وقد بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين (مدني – تشطيبات) 70% ، أما بالنسبة للمرحلة الثالثة والتى تمتد من محطة العاصمة الإدارية 2 جنوباً حتى محطة التبادلية مع القطار السريع جنوب طريق القاهرة العين السخنة مارا بمحطات العاصمة الإدارية 3 والقيادة الإستراتيجية والمدينة الرياضية وذلك بطول 20 كم.