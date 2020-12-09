شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول لتأهيل المدارس المجتمعية بالتجمعات الصحراوية بالتعاون مع «مصر الخير» بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماع أمس اثلاثاء، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، وأيمن أبوغالي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة مطروح، والدكتورة نهاد مجدي مدير التعليم المجتمعي بمؤسسة مصر الخير، والدكتور محمود قاسم وكيل مديرية التربية والتعليم ومديري المديريات والإدارات المعنية .

أوضح مسؤولو مؤسسة مصر الخير، أنه جاري الإسراع في تحديد بنود بروتوكول التعاون مع المحافظة لتوسيع أنشطة المؤسسة في المدارس المجتمعية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وتحديد جهة التمويل لتوفير الخدمة التعليمية للطلاب بالتجمعات الصحراوية المحرومة بالمحافظة، ومنع التسرب من التعليم خاصة بمدن الغرب .

وتم اختيارات الميسرات من خلال لجنة ثلاثية برئاسة نائب محافظ مطروح من ديوان عام المحافظة ومؤسسة مصر الخير، ومديرية التربية والتعليم، مع استبعاد الميسرات اللاتي رفعن قضية وعدهن 81 ميسرة لحين البت القانوني في القضية، وتعيين بديلا لهن حرصا على استكمال أعمال المدارس المجتمعية وتوفير الخدمة للطلاب.