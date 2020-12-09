شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للقيادات التنفيذية والأمنية لمكافحة الفساد بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت محافظة قنا ندوة تثقيفية للعاملين بالجهاز الإداري لديها حول التوعية عن مكافحة الفساد والحوكمة بالتعاون مع فرع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك في حضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء محمد كمال، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا، وحازم عمر، نائب محافظ قنا، وكمال شلبي، سكرتير عام المحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة مكافحة الفساد بالمحافظة، بالإضافة إلى حضور كل القيادات التنفيذية من وكلاء الوزارات ومديري المديريات ومديري إدارات الديوان العام وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

ونوه مدير وحدة مكافحة الفساد بالمحافظة مفهوم الفساد وأشكاله وصوره والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية بجانب التزامها بما نص عليه دستور 2014 والقوانين التي تم سنها المشرع المصري لمحاربة الفساد، كما استعرض خلال كلمته المبادئ العامة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها في الفترة 2014– 2018 والفترة 2018– 2022.

فيما ألقى رئيس فرع هيئة الرقابة كلمة أوضح خلالها دور الهيئة في التصدي للفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، مؤكدًا على أن الهيئة بصفتها جهاز رقابي تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مقدرات الوطن واستغلال موارده الاستغلال الأمثل لتحقيق نوع من التنمية الحقيقية ينعم بها كل أفراده، كما أنها تبحث عن أسباب القصور في العمل داخل المؤسسات الحكومية والكشف عن عيوب النظم الإدارية للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، فضلا عن دورها في متابعة تنفيذ القوانين والتأكد أن القرارات واللوائح يتم تنفيذها على النحو الذي شُرعت من أجله.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا أن الهدف من تنظيم مثل هذه الفعاليات هو تكوين ظهير شعبي واصطفاف كل أطياف المجتمع لمحاربة الفساد، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أبرز ملامحها هي إصدار تشريعات جديدة والانضمام في إعداد مؤشر وطني لقياس مدركات الفساد الاداري وإعداد وإصدار وتطوير مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري، بالإضافة إلى إصدار مدونة الأخلاق والسلوك المهني لشركات القطاع الخاص.

من جانبه، أكد محافظ قنا على أن هيئة الرقابة الإدارية تمثل الدرع الواقي لممارسة الجهاز التنفيذي لعمله لكونهم شركاء في حماية المال العام، مشيرًا إلى أن ما تقوم به من دور ليس في مكافحة الفساد فقط ولكن في مجال الوقاية منه والتوعية بمخاطره ووضع الآليات التي تكفل الحد منه مشيرا إلى ان القيادة السياسية جعلت مكافحة الفساد وإعلاء مبدئي النزاهة والشفافية على قائمة التكليفات المنوطة بالمحافظين مضيفا إلى ان الدولة تسعى من خلال برامج الحوكمة إلى جعل محاربة الفساد ثقافة مجتمع وليس منوط بالأجهزة الرقابية فقط.

وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين المحافظة والهيئة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومحاربة الفساد المالي والإداري بالجهاز الإداري للمحافظة، لافتًا إلى أهمية عقد مثل هذه الندوات لتوعية العاملين بالجهاز الإداري بكيفية سبل مكافحة الفساد من خلال التعرف على استراتيجيات الهيئة في مكافحة الفساد والتي تم وضعها تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لمنع الفساد ومكافحته.

ندوة عن مكافحة الفساد بقنا

ندوة عن مكافحة الفساد بقنا

ندوة عن مكافحة الفساد بقنا