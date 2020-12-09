شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة مطروح: منظومة الدفع الإلكتروني تمثل إحدى طرق مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء الموافق التاسع من ديسمبر 2020، الساعة الحادية عشر صباحًا، تنظيم الجامعة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بمطروح ندوة تثقيفية حول مكافحة الفساد تحت عنوان «متحدون على مكافحة الفساد»، وذلك بمقر مكتبة مصر العامة في مدينة مرسى مطروح.

وأوضح رئيس الجامعة، أن تلك الفعالية تأتي في إطار مشاركة الجامعة بفعاليات احتفالات اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد» بحضور السادة عمداء الكليات، الوكلاء، أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، العاملين، والطلاب.

في بداية الندوة رحب رئيس الجامعة، باللواء حسام الدسوقي مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بمطروح، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الهيئة في شتى مناحي العمل الميداني في مصر، لمساعدة كافة الجهات الحكومية للتقدم والتطور، وحل المشكلات التي تواجههم.

وأكد الدكتور مصطفى النجار حرص هيئة الرقابة الإدارية على تقديم كافة أوجه الدعم، داعيًا جميع منسوبي الجامعة أن يكونوا مثالًا يحتذى به لذلك النموذج الذي يواجه الفساد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مقرر حقوق الإنسان ليس مجرد مقرر يتم تدريسه للطلاب، بل يجب تعميق هذا المفهوم، وتعريف الطالب بحقوقه وواجباته، ليصبح عضو فعال في المجتمع، ويقف بقوة ضد جميع أشكال الفساد

وأكد «النجار» أن جامعة مطروح تأبى إلا أن تقبض بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ومحاربة الفساد، لافتًا إلى أن منظومة الدفع الإلكتروني تمثل أحد الطرق لمكافحة الفساد، مشيدًا بدور الدولة في مجابهة الفساد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه قال اللواء حسام الدسوقي، أن البنك الدولي عرف الفساد بأنه «إساءة استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة»، موضحًا الأسباب التي تؤدي للفساد، والآثار السلبية المترتبة عليه في شتى مناحي الحياة، بالإضافة للتعريف بالأجهزة الرقابية من منظور الدستور المصري، دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، أسبابه، وطرق الوقاية منه.

وتناول مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية، التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث أشار إلى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي «استراتيحية مكافحة الفساد 2019-2022» ضمن فعاليات منتدى إفريقيا 2018 من مدينة شرم الشيخ.