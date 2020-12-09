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شكرا لقرائتكم خبر عن «أيادينا للتنمية» تعقد ندوات توعية لمناهضة العنف ضد المرأة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقدت جمعيه أيادينا للتنمية بالمنيا ندوة توعية بعنوان «مناهضة العنف ضد المرأة»، في ظل جائحة كورونا، بحي غرب بمدينة المنيا، ضمت سيدات ورجال، ضمن فعاليات مشروع «نحو مجتمعات داعمة لقضايا النساء والفتيات في مصر»، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا .
قالت ماريا نعيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، تأتي هذه اللقاءات في إطار حملة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وحاضر في الندوة الشيخ محمود جمعة والدكتورة نجاح التلاوى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة السابقة.
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