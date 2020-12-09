- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن أمن القليوبية يوزع الهدايا على الطلاب احتفالا باليوم العالمي للطفل (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفلت مديريتي التربية والتعليم والأمن في القليوبية باليوم العالمي للطفل، حيث قام وفد من مديرية الأمن بزيارة لمدرسة طه حسين الإبتدائية ببنها تزامنا مع الاحتفال بيوم الطفل العالمي، واستقبل الوفد الدكتور محمد عبدالرشيد مدير عام التعليم العام، وعبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، ومحمد حسن مدير إدارة العلاقات العامة، وقاموا بتوزيع الهدايا على طلاب المدرسة، وإجراء حوار معهم حول اليوم العالمي للطفل وأهمية النهوض بالطفل المصرى بإعتباره بذرة للنهوض بالوطن ورفع شأنه.
وأشاد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بالتعاون بين مديرية أمن القليوبية ومديرية التربية والتعليم، وقيامها بدور مجتمعي راقي إلى جانب مهامها في حفظ الأمن بالوطن .
وأشار إلى أن مديرية التربية والتعليم بكافة أجهزتها وكافة مؤسساتها تعمل على الإرتقاء بالطفل والطالب المصري في إطار سياسات الدولة المصرية الهادفة لتوفير أفضل بيئة تعليمية للطلاب ورعايتهم صحيا وتعليميا وخلقيا وفكريا ومجتمعيا.
وقال أن مصر من أولى الدول عالميا في مجال رعاية حقوق الطفل ومن أولى الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الطفل وقادت الدعوة لإنعقاد القمة العالمية للطفولة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,847
-
تعافي
103,703
-
وفيات
6,790
كانت هذه تفاصيل خبر أمن القليوبية يوزع الهدايا على الطلاب احتفالا باليوم العالمي للطفل (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.