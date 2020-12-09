شكرا لقرائتكم خبر عن أمن القليوبية يوزع الهدايا على الطلاب احتفالا باليوم العالمي للطفل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت مديريتي التربية والتعليم والأمن في القليوبية باليوم العالمي للطفل، حيث قام وفد من مديرية الأمن بزيارة لمدرسة طه حسين الإبتدائية ببنها تزامنا مع الاحتفال بيوم الطفل العالمي، واستقبل الوفد الدكتور محمد عبدالرشيد مدير عام التعليم العام، وعبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، ومحمد حسن مدير إدارة العلاقات العامة، وقاموا بتوزيع الهدايا على طلاب المدرسة، وإجراء حوار معهم حول اليوم العالمي للطفل وأهمية النهوض بالطفل المصرى بإعتباره بذرة للنهوض بالوطن ورفع شأنه.

وأشاد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بالتعاون بين مديرية أمن القليوبية ومديرية التربية والتعليم، وقيامها بدور مجتمعي راقي إلى جانب مهامها في حفظ الأمن بالوطن .

وأشار إلى أن مديرية التربية والتعليم بكافة أجهزتها وكافة مؤسساتها تعمل على الإرتقاء بالطفل والطالب المصري في إطار سياسات الدولة المصرية الهادفة لتوفير أفضل بيئة تعليمية للطلاب ورعايتهم صحيا وتعليميا وخلقيا وفكريا ومجتمعيا.

وقال أن مصر من أولى الدول عالميا في مجال رعاية حقوق الطفل ومن أولى الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الطفل وقادت الدعوة لإنعقاد القمة العالمية للطفولة.

امن القليوبية يوزع الهدايا على الطلاب

امن القليوبية يوزع الهدايا على الطلاب

امن القليوبية يوزع الهدايا على الطلاب

امن القليوبية يوزع الهدايا على الطلاب

امن القليوبية يوزع الهدايا على الطلاب