شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعة النهضة والبورصة المصرية بحضور محافظ بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، والدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة بمحافظة بني سويف، توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة النهضة والبورصة المصرية وذلك بمسرح الجامعة .

أكد محافظ بني سويف في كلمته على أهمية نشر الثقافة المالية والاستثمارية بين الشباب، مشيدا بتجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي التي مكنتها من تجاوز الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، كما أشاد بالنهج التعليمي الذي تتبناه الجامعة والذي يجمع بين الخبرات الأكاديمية والعملية لتهيئة شباب الخريجين لسوق العمل، والتعاون المثمر في خدمة قضايا التنمية بالمحافظة.

وأكد رئيس البورصة المصرية على دور البورصة في دعم الاقتصاد المصري، كما أشاد بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر من أجل دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، والتي جعلت مصر في مقدمة الدول التي حققت نمواً إيجابياً في النمو الاقتصادى في ظل أزمة فيروس كورونا، رغم آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، كما أعرب عن سعادته بهذه الرغبة الحقيقية في الخروج بنماذج المحاكاة إلى المحافظات وخاصة محافظة بني سويف والصعيد بوجه عام من خلال جامعة النهضة.

وأشاد الملاحي، بدعم القيادة السياسية في مصر وحرصها على تولي الشباب للعديد من المناصب القيادية بالدولة، ويقدم محافظ بني سويف ورئيس البورصة المصرية نماذج مشرفة لذلك، كما أكد أن دور جامعة النهضة ليس تعليمي فقط بل أن رسالة الجامعة تستهدف بناء شخصية قادرة على خدمة المجتمع المحلي في كافة مجالات التنمية، وأن توقيع بروتوكول التعاون بين الجامعة والبورصة المصرية يأتي في إطار اهتمام جامعة النهضة بتأهيل طلابها لسوق العمل، وإعداد خريج مزود بالمعارف النظرية والخبرات العملية.

وأوضح د. أحمد الخضراوي- عميد كلية إدارة الأعمال في كلمته أهمية بروتوكول التعاون بين الجامعة والبورصة المصرية لإكساب الطلاب المهارات والخبرات اللازمة بما يساهم في بناء شخصيات قادرة على مواكبة التغيرات السياسية والاقتصادية.

وينص البروتوكول على قيام البورصة المصرية بتقديم محاضرات للطلبة عن مبادئ البورصة، وإعداد وتوزيع كتيبات تعليمية من قبل البورصة، وتنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة، مع تشكيل لجنة من الجامعة والبورصة المصرية لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف البروتوكول.