تكريم 7 طلاب أزهريين فازوا بمسابقة الإنشاد الديني في الاسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، 7 طلاب حصدوا المراكز الأولى في مسابقة الإنشاد الديني على مستوى المنطقة، ينتمون إلى معهد الشيخ محمود أبوالعيون، بحضور الدكتور محمد كامل عضو المكتب الفني برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد «هاشم» على الدور الهام للطالب الأزهري في توعية المجتمع، ونشر المنهج الوسطي الذي يتبناه الأزهر الشريف، حيث أن الأزهر له مكانة رفيعة في جميع أنحاء العالم، ويفدُ إليه طلاب العلم من جميع دول العالم، فهو قبلة العلماء وطلاب العلم.

وشدد على الطلاب بضرورة الالتزام بالزي الأزهري الذي يمنحهم الوقار والاحترام، وتم تسليم الطلاب الجوائز المقدمة لهم من رعاية الطلاب، وشهادات تقدير.

والطلاب الفائزين بالمسابقة هم، مؤمن صبري حجازي، محمد منير الأباصيري، كريم محمد الشاهد، عبدالرحمن السيد حافظ، يوسف محمد محمد عبدالهادي، إبراهيم محمد إبراهيم، وعرابي محمد عرابي الأخصائي الاجتماعي بمعهد الشيخ محمود أبوالعيون.

بالأسماء .. فوز 7 أزهريين بمسابقة الإنشاد الديني فى الاسكندرية (صور)

بالأسماء .. فوز 7 أزهريين بمسابقة الإنشاد الديني فى الاسكندرية (صور)

بالأسماء .. فوز 7 أزهريين بمسابقة الإنشاد الديني فى الاسكندرية (صور)