شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فرنسا: مشروع قانون لمنع الانضمام لمدارس تنشر التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا، على أن مشروع القانون الخاص بتعزيز مبادئ الجمهورية "العلمانية" ليس ضد أى دين، بل لحماية الحريات، كاشفا عن أن مشروع القانون سيمنع الانضمام إلى مدارس تعمل على نشر التطرف.

وقال كاستيكس فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، نعمل على تفعيل كل القوى العامة لتعزيز الوفاق الجمهورى، مشيرا إلى أن القانون الجديد يعطى مدراء الشرطة سلطات إضافية لمواجهة من يروجون لخطاب الكراهية.