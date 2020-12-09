مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادث سيارة بمدخل دمياط الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 4 أشخاص مصرعهم بينهم جثه مجهولة وإصابة 9 آخرين فى حادث على طريق المطار بمدخل دمياط الجديدة، حيث توفى كل من البهنسي وليد، حمدي حجازي، فرج السيد، والجثة الرابعة مجهولة الهوية.
وأصيب في الحادث كل من إسماعيل السيد، محمود صديق، محمود رضا، محمد عبد القادر، عمر صلاح ابراهيم، محمود عبد الموجود، اسماعيل السيد، فارس نزيه، صلاح ابراهيم.
تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى الأزهر وكذلك نقل المصابين لتلقى العلاج اللازم وتم إخطار قسم شرطة دمياط الجديدة لمعاينة موقع الحادث وكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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