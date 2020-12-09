شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى الحاسمة للصحافة الفرنسية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارا شاملا مع صحيفة لوفيجارو في ختام زيارته إلى باريس، تخللها قمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطرقت إلى العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن مباحثات جريئة لتقريب وجهات النظر بين فرنسا والعالم الإسلامي بعد أزمة الرسوم المسيئة. ومن خلال الإنفوجراف التالى نستعرض رسائل الرئيس السيسى الحاسمة للصحافة الفرنسية

يجب معاقبة الدول الممولة للمنظمات الإرهابية.فرنسا باتت تدرك خطورة الإخوان. 6 قنوات تديرها وتمولها دول أجنبية لاستهداف شعبنا.سد النهضة يمثل مصدر تنمية "مشروعة" لإثيوبيا. ملء السد بشكل أحادى يخالف القانون الدولى ويهدد 100 مليون مصري. متمسكون بحل عادل واتفاق ملزم يحمى مصالح مصر وإثيوبيا والسودان. لدينا 55 ألف منظمة حقوقية.. والقبض على أعضاء المبادرة المصرية لتسجيل أنفسهم كشركة تجارية.

يجب معاقبة الدول الممولة للمنظمات الإرهابية.6 قنوات تديرها وتمولها دول أجنبية لاستهداف شعبنا.ملء السد بشكل أحادى يخالف القانون الدولى ويهدد 100 مليون مصري.لدينا 55 ألف منظمة حقوقية.. والقبض على أعضاء المبادرة المصرية لتسجيل أنفسهم كشركة تجارية.

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