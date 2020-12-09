شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو من حادث محطة المنصورة لتصادم قطار بالحاجز الأسمنتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الصور والفيديوهات الأولى، لحادث قطار محطة المنصورة، والذى اصطدم بالحاجز الأسمنتى، ورصد مجموعة من شهود العيان الواقعة بالفيديو، حيث تبدو آثار الاصطدام على القطار الذى كان يقف فى المحطة.

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